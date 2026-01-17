 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE et le Mercosur réunis au Paraguay pour signer un accord commercial historique

information fournie par AFP Video 17/01/2026 à 17:15

Les pays latino-américains du Mercosur et l’Union européenne se réunissent à Asunción pour signer un traité créant l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde, après plus de vingt-cinq ans de négociations et malgré les inquiétudes du monde agricole dans de nombreux pays européens. IMAGES

Agriculteurs en colère
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Syrie: des civils fuient une zone contrôlée par les Kurdes avant l'expiration d'un délai

information fournie par AFP 16 janv.
2

Ukraine: Zelensky espère un accord avec les Américains, rencontre samedi à Miami entre négociateurs

information fournie par AFP 16 janv.
2
3

Lampe de poche et cabane de draps: sans chauffage, les habitants de Kiev en mode survie

information fournie par AFP Video 16 janv.
4

Au Sénégal: étudier les chimpanzés, loin du danger des mines d'or

information fournie par AFP Video 16 janv.
5

F1: Red Bull dévoile sa nouvelle voiture, Hadjar entre en scène

information fournie par AFP Video 16 janv.
6

Hadja Lahbib : "La situation au Groenland est sans précédent, mais il faut éviter la surenchère"

information fournie par France 24 16 janv.
7

A la veille de sa signature, Lula et von der Leyen célèbrent l'accord UE-Mercosur

information fournie par AFP 16 janv.
3
8

En plein conflit avec les Kurdes, le président syrien reconnaît leurs droits nationaux

information fournie par AFP 16 janv.
1

Nouvelle manifestation à Téhéran, craintes d'une répression brutale

information fournie par AFP 11 janv.
23
2

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
3

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
4

Au Japon, la folie des machines à pince, reines des salles d'arcade

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
5

Irlande: plusieurs milliers d'agriculteurs dans la rue contre l'accord UE-Mercosur

information fournie par AFP Video 10 janv.
6

Groenland : dans les rues de Nuuk, on ne veut pas devenir américains

information fournie par AFP Video 10 janv.
6
7

Irlande: des milliers d'agriculteurs manifestent contre l'accord UE-Mercosur

information fournie par AFP 10 janv.
4
8

"L'Iran a de gros problèmes", estime Trump

information fournie par AFP Video 10 janv.
7
1

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
2

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
3

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
4

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
5

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
6

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
7

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank