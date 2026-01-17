Les pays latino-américains du Mercosur et l’Union européenne se réunissent à Asunción pour signer un traité créant l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde, après plus de vingt-cinq ans de négociations et malgré les inquiétudes du monde agricole dans de nombreux pays européens. IMAGES
L'UE et le Mercosur réunis au Paraguay pour signer un accord commercial historique
