L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a affirmé lundi à Washington que sa volonté de rentrer dans son pays n'était "en rien" affectée par l'arrestation d'un de ses proches quelques heures seulement après sa sortie de prison.
L'opposante Machado se dit déterminée à revenir au Venezuela malgré l'arrestation d'un proche
