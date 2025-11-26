L'Olympique de Marseille a battu Newcastle (2-1) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Marseillais sont 19ᵉ et peuvent encore prétendre à une place en barrages.
L'OM renverse Newcastle et conserve ses espoirs de qualification
