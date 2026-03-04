La guerre en Iran fait peser de lourds risques de pollution. Les combats en mer entraînent déjà des marées noires. Les frappes sur les installations pétrolières réveillent le souvenir de la guerre au Koweït en 1991, avec des puits de pétrole en feu pendant des jours. Il y a bien sûr le risque nucléaire, même si pour l'instant, les sites iraniens ont été relativement épargnés. Et enfin, il y a les frappes sur les bases militaires qui entraînent des pollutions multiples.
L'Iran, un terrain de guerre très risqué pour l'environnement
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro