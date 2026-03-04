L'Iran, un terrain de guerre très risqué pour l'environnement

information fournie par France 24 • 04/03/2026 à 21:59

La guerre en Iran fait peser de lourds risques de pollution. Les combats en mer entraînent déjà des marées noires. Les frappes sur les installations pétrolières réveillent le souvenir de la guerre au Koweït en 1991, avec des puits de pétrole en feu pendant des jours. Il y a bien sûr le risque nucléaire, même si pour l'instant, les sites iraniens ont été relativement épargnés. Et enfin, il y a les frappes sur les bases militaires qui entraînent des pollutions multiples.