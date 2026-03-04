 Aller au contenu principal
L'Iran ne négociera pas avec les États-Unis, prêt à "poursuivre la guerre" (conseiller)

information fournie par AFP Video 04/03/2026 à 16:05

L'Iran n'a pas l'intention de négocier avec les États-Unis et est prêt pour une longue guerre, a déclaré le principal conseiller du défunt guide suprême Ali Khamenei, au cinquième jour de guerre au Moyen-Orient.

Proche orient
Guerre en Iran
