L'Iran ne négociera pas avec les États-Unis, prêt à "poursuivre la guerre" (conseiller)

L'Iran n'a pas l'intention de négocier avec les États-Unis et est prêt pour une longue guerre, a déclaré le principal conseiller du défunt guide suprême Ali Khamenei, au cinquième jour de guerre au Moyen-Orient.
