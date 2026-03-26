Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, l'Iran impose un quasi-blocus du détroit d'Ormuz. Désormais, Téhéran impose un filtrage strict, exigeant une coordination totale pour le passage des navires commerciaux. Ce sont les Gardiens de la révolution qui choisissent quels navires passent ou ne passent pas. Un tri qui s'accompagne de taxes informelles et qui défie le droit maritime international.
L’Iran impose un filtrage strict au détroit d’Ormuz
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