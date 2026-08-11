L'interdiction du démarchage téléphonique non consenti, une mesure plébiscitée par les Français agacés de ces appels indésirables et intempestifs, est entrée en vigueur mardi.
L'interdiction du démarchage téléphonique non consenti entre en vigueur
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