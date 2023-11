L'inflation enfin en route vers les 2% ?

information fournie par Ecorama • 02/11/2023 à 14:00

Avec une hausse des prix de 2,9% sur un an au mois d'octobre en zone euro, et de 4% en France, le reflux de l'inflation pourrait être plus rapide que prévu. Le combat contre l'inflation est-il sur le point d'être gagné ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 2 novembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com