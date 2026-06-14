Avec sa vue imprenable sur le lac Léman et son cadre feutré, l'hôtel Royal d'Evian-les-Bains accueille à partir de dimanche, et pour la deuxième fois, les dirigeants des pays les plus industrialisés, dans un cocon à l'écart du tumulte international.
L'hôtel Royal d'Evian-les-Bains sert de nouveau d'écrin au G7
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