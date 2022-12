information fournie par France 24 • 10/12/2022 à 23:19

" De plus en plus s'exprime la volonté de mourir dignement, sans souffrir, et en choisissant les conditions de sa mort [...]. La loi Claeys-Leonetti est une loi imparfaite qui doit être revue". L'analyse d'Emmanuel Hirsch, Professeur d’éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay.