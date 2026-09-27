Pour son premier match de la nouvelle saison de Ligue des nations, La Roja s'est imposée, dans la douleur, 3-2 à Wembley. Alors que les Anglais menaient à la mi-temps, l'Espagne a décroché la victoire grâce aux buts d'Álex Baena et de Mikel Oyarzabal.
L'Espagne continue sur sa lancée en renversant l'Angleterre à Londres
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