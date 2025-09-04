L’équipe de France poursuit sa préparation pour sa première rencontre de qualification à la Coupe du monde 2026, contre l’Ukraine, vendredi. Les Bleus enchaîneront mardi avec un match contre l’Islande. Ousmane Dembélé s’est de nouveau entraîné à part en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.
L’équipe de France lance sa quête vers une troisième étoile
