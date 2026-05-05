L'Assemblée nationale adopte à 345 voix contre 177 une proposition de loi visant à allonger jusqu'à sept mois la durée de rétention administrative de certains étrangers en situation irrégulière et jugés dangereux, après la censure d'une mesure similaire cet été par le Conseil constitutionnel. IMAGES
L'Assemblée adopte un texte allongeant la rétention d'étrangers jugés dangereux
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