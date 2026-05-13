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L'Annie Hillina," chalutier usine" néerlandais

information fournie par France 24 13/05/2026 à 08:50

Une multinationale néerlandaise s’offre, pour ses 75 ans, un géant : l’« Annie Hillina », un navire capable d’engloutir près de 400 tonnes de poissons par jour. Associations écologistes et pêcheurs artisanaux s'alarment.

Environnement

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