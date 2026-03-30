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L'Algérie rend hommage à son ancien président Liamine Zeroual

information fournie par France 24 30/03/2026 à 23:21

L'ex-président algérien Liamine Zeroual, figure de la lutte anti-terrorisme, a été enterré dans son village natal de Batna. Au Bénin, les autorités réagissent après l'abstention polémique du pays lors du vote d'une résolution historique à l'ONU pour proclamer la traite des Africains et l'esclavagisme "pire crimes contre l'humanité". Et en Afrique du Sud, un particulier a passé un accord pour faire travailler des jeunes mineurs clandestins dans ses mines.

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