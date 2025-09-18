Une première mondiale: l'Albanie a nommé une ministre générée par l'intelligence artificielle. Le Premier ministre albanais Edi Rama a décidé de nommer Diella pour superviser les appels d'offres publics, promettant que son IA permettrait d'éliminer la corruption.
L'Albanie nomme un ministre IA chargé des marchés publics
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro