Le chef de l'agence des Nations unies pour l'énergie nucléaire (AIEA), Rafael Grossi, a jugé lundi "très inquiétante" la situation au Moyen-Orient et appelé à "la plus extrême retenue" après les frappes israélo-américaines contre l'Iran et les attaques de missile en riposte de Téhéran.
L'AIEA appelle à "la plus extrême retenue" après les frappes israélo-américaines sur l'Iran
