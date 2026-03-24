Les autorités talibanes en Afghanistan libèrent un ressortissant américain détenu depuis plus d'un an. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a précisé avoir accepté, après une lettre de sa famille, que Dennis Coyle "soit grâcié et libéré" pour l'aïd.
L'Afghanistan libère le prisonnier américain Dennis Coyle
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