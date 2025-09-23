Plusieurs centaines de personnes tentaient mardi de récupérer un nouveau billet d'avion après l'annulation de dizaines de vols à l'aéroport de Copenhague après le survol de l'aéroport par des drones d'origines inconnues qui ont bloqué le trafic aérien pendant quatre heures.
L'aéroport de Copenhague rouvre plusieurs heures après le survol de drones d'origine inconnue
