Des secouristes de l’armée colombienne dégagent les décombres à Pereira, au lendemain d’un puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé le pays, faisant au moins 181 morts. IMAGES
Séisme en Colombie : des secouristes de l’armée aident à dégager les décombres à Pereira
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