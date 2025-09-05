L’actrice américaine Jessica Chastain a reçu jeudi une étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles, en l’honneur d’une carrière qui l’a vue remporter notamment l’Oscar de la meilleure actrice en 2022.
L'actrice américaine Jessica Chastain honorée à Hollywood
