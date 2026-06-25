Affrontements et arrestations, alors que la police réprime une manifestation au Kenya marquant le deuxième anniversaire des manifestations meurtrières de la génération Z du 25 juin 2024. Des officiers lourdement armés en tenue anti-émeute ont été déployés dans toute la capitale Nairobi, à pied et à cheval. IMAGES
Kenya : La police déploie un important dispositif pour l'anniversaire d'une manifestation
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