À Nairobi, les manifestants prennent la fuite alors que la police commence à tirer des gaz lacrymogènes. Les manifestants commémorent le deuxième anniversaire d'un soulèvement de la génération Z, au cours duquel des milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour dénoncer les difficultés économiques et la corruption, avant de prendre d'assaut le Parlement pour obtenir l'annulation de nouvelles taxes. IMAGES
Kenya: des coups de feu entendus et du gaz lacrymogène lancés lors d'une manifestation
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