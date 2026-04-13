Des avocats en grève manifestent à Paris contre la réforme de la justice criminelle portée par Gérald Darmanin qui arrive ce soir au Sénat. Les avocats sont vent debout contre ce projet de loi qui prévoit l'instauration d'une nouvelle procédure de "plaider-coupable", censée raccourcir les délais de jugement.
Justice criminelle: des avocats manifestent contre la réforme Darmanin
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