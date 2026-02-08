Toute l'année, ils partagent entraîneurs et patinoire, mais ils vont s'affronter pour les mêmes médailles olympiques. A Montréal, certains des meilleurs patineurs mondiaux fréquentent une école de danse sur glace au modèle unique dont la réputation n'est plus à faire.
JO-2026: l'Académie de glace de Montréal, berceau des plus grands patineurs mondiaux
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro