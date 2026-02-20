Après avoir illuminé les rues de Paris en 2024, la flamme olympique sera de retour en France en 2030 pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver qui se tiendront dans les Alpes françaises. Mais à quatre ans du top départ, les défis sont nombreux et les critiques sont vives face à un événement qui se veut exemplaire.
Jeux Olympiques de 2030 : la France sera-t-elle à la hauteur ?
