Acteur et humoriste incontournable de la nouvelle génération, Jérémy Nadeau s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à son humour incisif et son sens de l’observation. Actuellement en tournée avec son spectacle "Beaucoup trop", il sera à l'Olympia le 3 janvier. Gaëlle Fonseca et Karine Rebibo ont rencontré l'homme aux 7 millions de followers au Montreux Comedy Festival.
Jérémy Nadeau : du scroll à la scène
