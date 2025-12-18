 Aller au contenu principal
Jérémy Nadeau : du scroll à la scène

information fournie par France 24 18/12/2025 à 18:10

Acteur et humoriste incontournable de la nouvelle génération, Jérémy Nadeau s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à son humour incisif et son sens de l’observation. Actuellement en tournée avec son spectacle "Beaucoup trop", il sera à l'Olympia le 3 janvier. Gaëlle Fonseca et Karine Rebibo ont rencontré l'homme aux 7 millions de followers au Montreux Comedy Festival.

