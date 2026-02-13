 Aller au contenu principal
Jean-Noël Poirier : "les Groenlandais sont réconfortés par la mobilisation européenne"

information fournie par France 24 13/02/2026 à 21:06

Focus sur le Groenland, au cœur des tensions après les velléités annexionnistes de Donald Trump. Plusieurs pays européens ont affiché leur soutien à Nuuk et Copenhague. La France a envoyé un contingent de chasseurs alpins et ouvert un consulat à Nuuk. Le nouveau consul général de France, Jean-Noël Poirier, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

Groenland

L'offre BoursoBank