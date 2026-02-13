Focus sur le Groenland, au cœur des tensions après les velléités annexionnistes de Donald Trump. Plusieurs pays européens ont affiché leur soutien à Nuuk et Copenhague. La France a envoyé un contingent de chasseurs alpins et ouvert un consulat à Nuuk. Le nouveau consul général de France, Jean-Noël Poirier, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Jean-Noël Poirier : "les Groenlandais sont réconfortés par la mobilisation européenne"
