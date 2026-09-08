Menée dans 91 pays dont 38 de l’OCDE, la dernière enquête Pisa montre un abaissement général du niveau des élèves, notamment en France. Pour l'ancien ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, les écrans et les réseaux sociaux ont une responsabilité dans ces résultats. Mais – pointe celui qui est aussi président du Laboratoire de la République – "tout en étant conscients du problème, il ne faut pas être fataliste".
Jean-Michel Blanquer : "Il ne faut pas être fataliste" face au classement Pisa de la France
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