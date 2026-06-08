Au menu de L'Essentiel politique, le lancement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, la réaction de l'exécutif à l'affaire Lyhanna et la mort de Bernadette Chirac. Avec l'éditorialiste politique Emilie Zapalski.
Jean-Luc Mélenchon en meeting à Saint-Denis : le pari de la "nouvelle France"
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