"Je reste prudent, mais au vu de ce qui se passe en Chine, on pourrait être très optimiste sur le second semestre !" selon Pierre-André de Chalendar (PDG de Saint-Gobain)

Ecorama : La Grande Interview • 27/04/2020 à 14:05

Résultats et impact du coronavirus sur l'activité, prévisions pour le 2e trimestre et perspectives post déconfinement, port du masque et campagne de dépistage des salariés : Pierre-André de Chalendar, président-directeur général de Saint-Gobain était l'invité de l'émission Ecorama du 27 avril 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com