Corse, Creuse... Quand l'Europe se donne à fond ! (1/2)

information fournie par France 24 27/02/2026 à 18:05

Attention, régions françaises en danger ! La France est mauvaise élève de la cohésion en Europe et se caractérise par un accroissement des inégalités territoriales. Vingt-trois des vingt-sept régions françaises ont perdu du poids au cours de la dernière décennie par rapport à la moyenne européenne. La plupart d'entre elles sont confrontées au risque du "piège de développement" : après une phase de croissance correspondant à un financement soutenu, elles vont stagner, voire reculer – elles ont perdu leurs avantages comparatifs en investissant dans des domaines peu porteur à long terme.

