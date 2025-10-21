La nationaliste Sanae Takaichi a été nommée mardi Première ministre du Japon, devenant la première femme à occuper ce poste, grâce à une coalition parlementaire nouée la veille à l'issue de négociations de dernière minute.
Japon : la conservatrice Sanae Takaichi première femme Premier ministre
