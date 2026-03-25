Fragilisée par l’arrêt partiel des exportations de gaz en provenance du Qatar en pleine crise au Moyen-Orient, l’Italie accélère ses démarches pour sécuriser ses approvisionnements. Giorgia Meloni se rend en Algérie ce mercredi, devenue un partenaire énergétique clé. Elle espère sécuriser plus de livraisons à un bon prix. Mais Alger se sait en position de force et ne compte pas brader son gaz.
Italie : Giorgia Meloni en quête de gaz algérien
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