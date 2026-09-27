Les producteurs de Barbera d’Asti, dans la région italienne du Piémont, affirment que les vendanges de cette année s’annoncent porteuses de vins d’une qualité exceptionnelle grâce à des conditions météorologiques favorables, même si les domaines viticoles continuent de faire face à des stocks excédentaires et à l’incertitude qui pèse sur les principaux marchés d’exportation.
Italie: des vendanges "5 étoiles" malgré les difficultés du marché
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