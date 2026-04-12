Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que son pays veut un accord de paix avec le Liban "qui tiendra pour des générations", à quelques jours de négociations prévues à Washington entre Israël et Beyrouth.
Israël veut un accord de paix avec le Liban "qui tiendra pour des générations", dit Netanyahu
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