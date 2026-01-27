 Aller au contenu principal
Israël tourne une page avec le retour de son dernier otage à Gaza

information fournie par AFP Video 27/01/2026 à 10:30

Israël a rapatrié lundi le corps de Ran Gvili, le dernier otage de Gaza, marquant la fin du long combat des familles dans une société traumatisée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

