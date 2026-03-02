Ilana Malka ignore si ses trois petits-neveux sont encore en vie après qu'un missile iranien a frappé dimanche un abri à Beit Shemesh, une ville du centre d'Israël. Cette frappe a fait au moins neuf morts et onze disparus, ce qui en fait l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis le début de la guerre.
Israël : les habitants de Bet Shemesh sous le choc après une frappe iranienne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro