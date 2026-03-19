Des habitants se mettent à l'abri alors que les sirènes d'alerte retentissent lors d'une attaque de missiles iraniens sur le centre d'Israël.
Israël: des habitants se mettent à l'abri lors d'une attaque iranienne de missiles
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