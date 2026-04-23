En Iran, l'exécution de Mehdi Farid, condamné pour "coopération" avec les renseignements israéliens, illustre l'intensification de la répression de la population par le régime islamique depuis le début de l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient. Plusieurs ONG alertent sur l'augmentation du recours à la peine de mort dans le pays. Les explications avec Sorour KASMAÏ, romancière et éditrice franco-iranienne, autrice de « Ennemi de Dieu » aux éditions Robert Laffont.
Iran : la répression plus forte que jamais ?
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