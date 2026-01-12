Dans un Iran secoué par les manifestations, opposants du régime et partisans diffusent des images sorties de leur contexte, visant souvent à amplifier l'étendue de leurs rassemblements respectifs.
Iran : Guerre d'images entre pro et anti-régime
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro