Donald Trump a fustigé lundi une "conspiration malsaine" contre l'intelligence artificielle, rejetant les appels à plus de régulations pour cette technologie, alors que les inquiétudes vont croissant autour des conséquences de l'essor rapide de l'IA sur l'avenir de l'humanité.
Intelligence artificielle: est-on en train de perdre le contrôle ?
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