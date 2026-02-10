"On n'en attendait pas mieux," réagit la mère d'Evaëlle alors que le procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle, collégienne de 11 ans qui s'était suicidée en 2019, s'est achevé avec les plaidoiries de la défense, qui a réclamé la relaxe de l'enseignante poursuivie pour harcèlement scolaire. La décision est attendue le 13 avril.
"Insupportable": la mère d'Evaëlle réagit après le report du verdict
