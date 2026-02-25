À Cheffes (Maine-et-Loire), le beau temps et la décrue amorcée font revenir les premiers habitants, qui avaient encore en mémoire les inondations exceptionnelles de janvier 1995. La vigilance rouge crues, qui touchait encore le Maine-et-Loire, a été levée après un record de durée pour ce niveau d'alerte en France.
Inondations: dans le Maine-et-Loire, la décrue fait revenir les premiers habitants
