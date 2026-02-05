Un vaste gouffre continue de s'étendre, engloutissant des portions de route, des terres agricoles et menaçant le pylône d'une ligne électrique à haute tension, dans la région d’Aceh central, en Indonésie.
Indonésie: un gouffre de 100m de profondeur engloutit inexorablement terres et routes
