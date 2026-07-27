Les feux de forêt qui ravagent depuis la semaine dernière une partie de la France, notamment en Gironde et dans les Landes, représentent un "coup de tonnerre économique", a déclaré lundi 27 juillet Roland Lescure, ministre de l'Economie, tandis que son collègue au Commerce, Serge Papin, a souligné que l'activité touristique allait être perturbée.
Incendies en France : Roland Lescure évoque un "coup de tonnerre économique"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro