L'incendie de Madrid "au plus fort" et "impossible à éteindre" selon les autorités. Ces images, tournées à Puerto de la Cruz, montrent une épaisse fumée qui continue de couvrir cette vallée située près de Madrid. Des embouteillages se forment sur la route alors que les habitants tentent de quitter la zone touchée. Au total, 40 000 personnes ont été évacuées ou sont confinées. IMAGES
Incendie près de Madrid : les flammes persistent, des embouteillages lors des évacuations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro