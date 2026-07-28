Dans le camping du Grand Crohot Océan, à Lège-Cap-Ferret (Gironde), le temps s'est figé depuis l'évacuation rapide des vacanciers dans la nuit du 22 juillet. Jouets d'enfants sur le sol, tentes ouvertes et serviettes de plage encore étendues, tout témoigne de la rapidité et de la panique avec lesquelles tous ont dû quitter les lieux.
Incendie en Gironde : un camping de Lège-Cap-Ferret figé dans le temps
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