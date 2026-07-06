La propagation rapide de l'incendie dans les Pyrénées-Orientales a contraint le préfet à évacuer la population qui vit dans le massif des Aspres, "5.000 habitants environ", et à adapter l'étape du Tour de France qui arrive demain dans ce département et qui "se déroulera sans public, donc sans passage de la caravane du tour", déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
Incendie dans les Pyrénées-Orientales: Tour de France "sans public" (Nuñez)
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