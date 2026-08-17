Une aide "précieuse", selon un habitant de Luglon: des bénévoles de la Défense des forêts contre les incendies (DFCI), des agents communaux et des élus des villages voisins noient les reprises de feu, sur les lisières encore chaudes dans la forêt à l'ouest de Luglon, dans les Landes.
Incendie dans les Landes: l'action "précieuse" des bénévoles pour noyer les points chauds
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